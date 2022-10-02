На своей странице в Instagram 27-летняя звезда разместила кадры из новой эффектной фотосессии, на которых позирует в голубом костюмчике с открытым животом.
Особое внимание на фото привлекает кольцо на безымянном пальце правой руки Алины. Поклонники заподозрили, что Гросу носит обручальное кольцо, но при этом в течение полномасштабной войны Алина не показывала своего любимого, российского актера Романа Полянского.
Под кадрами певица опубликовала текст своей новой песни под названием "Лужок", на которую накануне выпустила клип, оформленный в виде "пластилинового" мультика.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
В рф уже готовятся отстранить путина от власти, есть несколько кандидатов в преемники: в ГУР выдали детали
После разгрома в Лимане на оккупантов надвигается новая беда: "Владимир Владимирович решил..."
"Без матери осталось два сына": Могилевская рассказала о трагедии в семье близкого человека
Ольга Сумская засветилась с Борисюком после разлуки: "Папа приехал..."
Поклонники в комментариях поддержали артистку, восхищаются ее красотой, а также заинтересовались обручальным кольцом: "Слова прямо в сердце ❤️", "Великолепная песня, Алина. Спасибо вам!", "Хорошие искренние слова. Хорошая песня", "Ослепляешь своей красотой", "Хорошая песня, очаровательная Алина с кольцом! Желаю мира в семье, Украине и безграничного счастья", "Какая вы волшебная и настоящая", "На руке обручальное кольцо, или мне кажется?".
Отметим, Алина Гросу личную жизнь пока не комментирует. Роман Полянский, который еще до полномасштабного вторжения рф переехал в Киев, тоже молчит. Актер также не сделал никакого заявления о войне.
Напомним, Сумская эффектно поздравила Данилко с днем рождения, показав старый кадр с Сердючкой.
Как сообщала Politeka, Каменских после трагедии эмоционально обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Ефросинина поразила кадрами с 8-летним сыном, Астафьева поддержала ведущую.