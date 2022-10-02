Популярная украинская певица Алина Гросу, давно не показывавшая своего бойфренда-россиянина, засветилась с кольцом.

На своей странице в Instagram 27-летняя звезда разместила кадры из новой эффектной фотосессии, на которых позирует в голубом костюмчике с открытым животом.

Особое внимание на фото привлекает кольцо на безымянном пальце правой руки Алины. Поклонники заподозрили, что Гросу носит обручальное кольцо, но при этом в течение полномасштабной войны Алина не показывала своего любимого, российского актера Романа Полянского.





Под кадрами певица опубликовала текст своей новой песни под названием "Лужок", на которую накануне выпустила клип, оформленный в виде "пластилинового" мультика.

Поклонники в комментариях поддержали артистку, восхищаются ее красотой, а также заинтересовались обручальным кольцом: "Слова прямо в сердце ❤️", "Великолепная песня, Алина. Спасибо вам!", "Хорошие искренние слова. Хорошая песня", "Ослепляешь своей красотой", "Хорошая песня, очаровательная Алина с кольцом! Желаю мира в семье, Украине и безграничного счастья", "Какая вы волшебная и настоящая", "На руке обручальное кольцо, или мне кажется?".

Отметим, Алина Гросу личную жизнь пока не комментирует. Роман Полянский, который еще до полномасштабного вторжения рф переехал в Киев, тоже молчит. Актер также не сделал никакого заявления о войне.

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