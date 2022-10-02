У 2003 році Марія вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва. 16 лютого 2004 року у пари народилася перша дитина - дочка Нана, а через 10 років, 25 серпня 2014 року друга дитина - син Олександр.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила зворушливе відео, на якому обіймається з 8-річним сином Сашком. У кадрі ведуча показалася максимально природньою: в затишному светрі, без макіяжу та укладки.
"Боже милий! Якщо сьогодні я втрачу надію, будь ласка, нагадай мені, що твої плани кращі, ніж мої мрії...Будь ласка...", — написала Маша під відео.
На публікацію одразу ж відреагувала співачка Даша Астаф'єва, написавши: "Машута, тримаймось🙌❤️".
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
У рф уже готуються усунути путіна від влади, є кілька кандидатів у наступники: в ГУР видали деталі
Після розгрому в Лимані на окупантів насувається нова біда: "Володимир Володимирович вирішив..."
Окупанти обстріляли колону авто на Харківщині, десятки жертв: перші подробиці трагедії
Осінній призов скасовується, Зеленський підписав важливий указ: що тепер чекає на українців
Шанувальники в коментарях також підтримали телеведучу:
"Боже🙌🙌🙌Хай так буде❤️";
"О! Це буде моєю мантрою 😍";
"Нам треба триматися і не втрачати надію, все у нас буде добре, а у них, як вони заслужили";
"Цей жах закінчиться обов'язково 🙏 Ми віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ 🔥. Все буде Україна";
"Боже, які потрібні зараз слова 🙏";
"Тільки діти і тримають якось на плаву…😢💔".
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.