У 2003 році Марія вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва. 16 лютого 2004 року у пари народилася перша дитина - дочка Нана, а через 10 років, 25 серпня 2014 року друга дитина - син Олександр.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила зворушливе відео, на якому обіймається з 8-річним сином Сашком. У кадрі ведуча показалася максимально природньою: в затишному светрі, без макіяжу та укладки.

"Боже милий! Якщо сьогодні я втрачу надію, будь ласка, нагадай мені, що твої плани кращі, ніж мої мрії...Будь ласка...", — написала Маша під відео.

На публікацію одразу ж відреагувала співачка Даша Астаф'єва, написавши: "Машута, тримаймось🙌❤️".

Шанувальники в коментарях також підтримали телеведучу:

"Боже🙌🙌🙌Хай так буде❤️";

"О! Це буде моєю мантрою 😍";

"Нам треба триматися і не втрачати надію, все у нас буде добре, а у них, як вони заслужили";

"Цей жах закінчиться обов'язково 🙏 Ми віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ 🔥. Все буде Україна";

"Боже, які потрібні зараз слова 🙏";

"Тільки діти і тримають якось на плаву…😢💔".

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.