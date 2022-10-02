Як пише Politeka.net , Моніка Беллуччі - відома західна модель. Зірка була одружена з Венсаном Касселем, від якого народила двох дітей. Старша дочка вже встигла піти стопами мами і стала моделлю. Не забуває Моніка про Інстаграм, де ділиться з фатами найцікавішим.
А цього разу Моніка поділилася кадром, де позувала поряд із стилістом Джоном Нолетом.
"На заході з Джоном Нолетом, де він оголошує свою кандидатуру на посаду художнього керівника. Браво Джон", - написала Моніка.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, 57-річна Беллуччі з дорогими прикрасами сміливо показала, чому нею захоплюються.
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