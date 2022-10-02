Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная западная модель. Звездаа была замужем за Венсаном Касселем, от которого родила двоих детей. Старшая дочь уже успела пойти по стопам мамы и стала моделью. Не забывает Моника и об Инстаграм, где делится с фатами самым интересным.

А в этот раз Моника поделилась кадром, где позировала рядом со стилистом Джоном Ноллетом.

"На мероприятии с Джоном Ноллетом, где он объявляет о своей кандидатуре на пост художественного руководителя. Браво Джон", - написала Моника.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

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