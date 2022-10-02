Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська співачка, яку прозвали найбагатшою співачкою, оскільки одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Камалія поділилася фото у стильному вбранні. Зірка сиділа за письмовим столом, вражаючи виглядом.
"Дорогі педагоги, вітаю з професійним святом! Ви – справжні герої! Низький уклін, незважаючи на всі складнощі, «карантини», «пекельні» умови сьогодення, ви не зраджуєш своє благородне покликання! Сил, сил, гідного майбутнього в мирній, розквітучій Україні ", - написала Камалія.
Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:
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