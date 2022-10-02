Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которую прозвали самой богатой певицей, так как замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационніми войсками. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Камалия поделилась фото в стильном наряде. Звезда сидела за письменным столом, впечатляя видом.

"Дорогие педагоги, поздравляю с профессиональным праздником! Вы – настоящие герои! Низкий поклон, несмотря на все сложности, «карантины», «адские» условия настоящего, вы не изменяете своему благородному призванию! Сил, сил, достойного будущего в мирной, расцветающей Украине", - написала Камалия.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Не узнала вас сразу, как всегда - неповторимая", "За политику Забудь. Хватит одного артиста)))", "Поздравляем с праздником. Очень красивая".

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