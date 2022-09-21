Как сообщает Politeka.net, необычное видео артистка выложила у себя в Инстаграм.
Украинская исполнитеца Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, взяла в руки маленького ужа
«Уже боитесь? Он такой хорошенький. Ужик скажи, привет. Я их не боюсь, у меня уже жили», - рассказала Камалия на видео.
После этого она положила змею на травку, погладила ее и отпустила.
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Пользователи сети откликнулись на видео артистки различными комментариями.
"Люблю змей, они прекрасны",
"Камалия... дорогая! Помните, что ваш украинский прекрасен...",
"У меня сердце сжалось от увиденного на видео 😂. Очень их боюсь😢",
"Надо не ужей бояться, а людей☝️😎",
"Украинские женщины не только самые красивые, но и самые смелые 😍😍",
"Ужас, я бы не смогла",
"Тоже не боюсь ужей. Легко могу в руки взять. Вот мышь, это ужас для меня", - пишут в сети.
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