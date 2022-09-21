Как сообщает Politeka.net, необычное видео артистка выложила у себя в Инстаграм.

Украинская исполнитеца Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, взяла в руки маленького ужа

«Уже боитесь? Он такой хорошенький. Ужик скажи, привет. Я их не боюсь, у меня уже жили», - рассказала Камалия на видео.

После этого она положила змею на травку, погладила ее и отпустила.

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Пользователи сети откликнулись на видео артистки различными комментариями.

"Люблю змей, они прекрасны",

"Камалия... дорогая! Помните, что ваш украинский прекрасен...",

"У меня сердце сжалось от увиденного на видео 😂. Очень их боюсь😢",

"Надо не ужей бояться, а людей☝️😎",

"Украинские женщины не только самые красивые, но и самые смелые 😍😍",

"Ужас, я бы не смогла",

"Тоже не боюсь ужей. Легко могу в руки взять. Вот мышь, это ужас для меня", - пишут в сети.

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