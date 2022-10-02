Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка дружить із Максом Барським. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото у прозорому вбранні. Зірка пофарбувала волосся і вирішила похвалитися результатом, вразивши виглядом.

"Люблю експерименти з волоссям. Вдячна своєму майстру", - написала зірка в сторіс.

До цього Романова показала, яке пекло відбувається в Україні.

"На мою країну напала армія Путіна! Будинок, навпроти мого будинку - зруйнований! Мій син не спить і плаче. Моя мама - мовчить. Після чергового вибуху я вибігла з підвалу в чому була, забравши лише документи. Аптеки - не працюють. не працюють.

Я звертаюсь до росіян! Я знаю, що вам не дають голосно говорити! Але все одно - не мовчіть. Зупиніть тиран.

Колеги – артисти! Говоріть публічно все те, що пишіть на личку! Точка неповернення пройдено.

Україна та Українці встоять! Ми не нацисти, ми – нація, яка хоче жити мирно всередині країни та зі своїми сусідами!”, – написала зірка.

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