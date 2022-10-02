Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая дружит с Максом Барских. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фото в прозрачном наряде. Звезда покрасила волосы и решила похвастаться результатом, впечатлив видом.

"Обожаю эксперименты с волосами. Благодарна своему мастеру", - написала звезда в сторис.

До этого Романова показала, какой ад происходит в Украине.

"На мою страну напала армия Путина! Дом, напротив моего дома - разрушен! Мой сын не спит и плачет. Моя мама - молчит. После очередного взрыва я выбежала из подвала в чем была, забрав лишь документы. Аптеки - не работают. Продуктовые - не работают.

Я обращаюсь к россиянам! Я знаю, что вам не дают говорить громко! Но всё-равно - не молчите. Остановите своего тирана.

Коллеги - артисты! Говорите публично все то, что пишите в личку! Точка невозврата пройдена.

Украина и Украинцы выстоят! Мы не нацисты, мы - нация, которая хочет жить мирно внутри страны и со своими соседями!", - написала звезда.

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