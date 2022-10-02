Дочка Олі Полякової, яка навчається у Лондоні, Маша показала стильний образ, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка має дві доньки - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами та стати співачкою, організувавши молодіжну панк-рок групу. А цього року Маша вирушила вчитися до Лондона, куди їй вдалося вступити. Дочка Полякової зізналася, що вирушила до іноземного ВНЗ, сподіваючись здобути якіснішу освіту. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила показати стильний образ у кашкеті, окулярах та з кісками. Маша підійшла до камери, демонструючи образ.

"Ніколи багато", - написала Полякова у сторіс.

Також Маша додала пісню "Щастя" українського гурту "Нерви", яку любить досить часто слухати та надихається нею.

Нагадаємо, дочка Полякової показала, якими українськими гостинцями радує лондонських одногрупників.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Олі Полякової кардинально змінила імідж після переїзду до Лондона .

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