Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка має дві доньки - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами та стати співачкою, організувавши молодіжну панк-рок групу. А цього року Маша вирушила вчитися до Лондона, куди їй вдалося вступити. Дочка Полякової зізналася, що вирушила до іноземного ВНЗ, сподіваючись здобути якіснішу освіту. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила показати стильний образ у кашкеті, окулярах та з кісками. Маша підійшла до камери, демонструючи образ.
"Ніколи багато", - написала Полякова у сторіс.
Також Маша додала пісню "Щастя" українського гурту "Нерви", яку любить досить часто слухати та надихається нею.
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Нагадаємо, дочка Полякової показала, якими українськими гостинцями радує лондонських одногрупників.
А ще Politeka повідомляла, що дочка Олі Полякової кардинально змінила імідж після переїзду до Лондона .
Також Politeka писала, що дочка Полякової похвалилася, як почувається у ролі студентки після гучного скандалу