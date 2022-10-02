Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть две дочери - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь уже успела пойти по стопам звездной мамы и стать певицей, организовав молодежную панк-рок группу. А в этом году Маша отправилась учится в Лондон, куда ей удалось поступить. Дочь Поляковой призналась, что отправилась в иностранный ВУЗ в надежде получить более качественное образование. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила показать стильный образ в фуражке, очках и с косичками. Маша приблизилась к камере, демонстрируя образ.

"Никогда много", - написала Полякова в сторис.

Также Маша добавила песню "Счастье" украинской группы "Нервы", которую любит довольно часто слушать и вдохновляется ею.

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