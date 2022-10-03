Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але пара після початку повномасштабної війни оголосила про розлучення, як і їхні найкращі друзі – ресторатори Даша та Михайло Кацуріни. Після цього Надю з Мишком помітили на відпочинку у Барселоні. А через деякий час пара офіційно підтвердила стосунки. Дантес же в цей час часто проводить час із Кацуріною і фанати також підозрювали пару у романі. Але деякий час Даша та Володимир тримали інтригу, а зрештою зізналися, що разом.

Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показав, як займається із маленьким сином Даші, який вчиться ходити. На кадрах малюк іде від Даші до рук Володимира.

"Це тупо я на вечірці", - пожартував Дантес, натякаючи на невпевнену ходьбу хлопця.



Нагадаємо, нову кохану Дантеса Кацуріна розкритикували за недбалий вигляд.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес перетворився на модель та знявся у незвичайній фотосесії.

Також Politeka писала, що Дантес побував у звільненому від росіян місті та розповів про біль від побаченого.