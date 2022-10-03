Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но пара после начала полномасштабной войны объявила о разводе, как и их лучшие друзья - рестораторы Даша и Миша Кацурины. После этого Надю с Мишей заметили на отдыхе в Барселоне. А через некоторое время пара официально подтвердила отношения. Дантес же в это время часто проводит время с Кацуриной и фанаты также подозревали пару в романе. Но некоторое время Даша и Владимир держали интригу, а в конечном итоге признались, что вместе.
Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показал, как занимается с маленьким сыном Даши, который учится ходить. На кадрах малыш идет от Даши в руки Владимира.
"Это тупо я на вечеринке", - подшутил Дантес, намекая на неуверенную ходьбу мальчишки.
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Напомним, новую возлюбленную Дантеса Кацурину раскритиковали за небрежный вид
А еще Politeka сообщала, что Дантес превратился в модель и снялся в необычной фотосессии
Также Politeka писала, что Дантес побывал в освобожденном от россиян городе и рассказал о боли от увиденного