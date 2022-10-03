Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". У проекті також знімався Андрій Данилко як детектив, як і Настя Каменських, Оля Полякова та Дзідзьо. Володимир був провідним проекту та постійно приміряв різні образи, вражаючи кожен випуск. А цього разу Остапчук вирішив згадати, як виглядав в образі Донни Рози з фільму "Здрастуйте, я ваша тітка". Зірка опублікувала фото у своєму блозі Інстаграм.

"Ти геніальна, проста, щира і людина з великим серцем. Мені попереду видніше. З Днем народження, Вєрка Сердючка", - написав Остапчук, звертаючись до Андрія, який святкує день народження.

Варто зазначити, що Володимир назвав образ Донни Рози одним із найважчих.

"Це дуже кропітка робота, яка займає близько 4-5 годин. Грубо кажучи, тобі приклеюють на обличчя силіконову форму, яку заздалегідь випікають. У такому вигляді під софітами знаходиться страшенно жарко, шкіра потіє, це все починає з'їжджати, сповзати і скочуватися. Але найскладніше – все це потім відмити. У результаті ця справа розтягується на кілька днів", – поділився Остапчук.

Нагадаємо, дружина Остапчука, яка давно не бачилася з чоловіком, поділилася щасливим моментом.

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