Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". В проекте также снимался Андрей Данилко в качестве детектива, как и Настя Каменских, Оля Полякова и Дзидзьо. Владимир был ведущим проекта и постоянно примерял различные образы, впечатляя каждый выпуск. А в этот раз Остапчук решил вспомнить, как выглядел в образе Донны Розы из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя". Звезда опубликовал фото в своем блоге Инстаграм.

"Ты гениальный, простой, искренний и человек с большим сердцем. Мне спереди видней. С Днем рождения, Верка Сердючка", - написал Остапчук, обращаясь к Андрею, который празднует день рождения.

Стоит отметить, что Владимир назвал образ Донны Розы одним из самых тяжелых.

"Это очень кропотливая работа, которая занимает около 4-5 часов. Грубо говоря, тебе приклеивают на лицо силиконовую форму, которую предварительно выпекают. В таком виде под софитами находиться ужасно жарко, кожа потеет, это все начинает съезжать, сползать и скатываться. Но самое сложное - все это потом отмыть. В итоге это дело растягивается на несколько дней", - поделился Остапчук.

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