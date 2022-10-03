Шеф-кухар Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" показав свою гордість, вразивши виглядом на новому селфі.

Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". А після 24 лютого знаменитість зайнявся організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України, а також пише книгу про українську кухню з Ольгою Мартиновською. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу знаменитість зробив селфі, вихваляючись своїми вусами.

"Вуса підкрутив", - написав Володимир, демонструючи їх.

Раніше Ярославський розповів про свої переваги.

"Мені 43 роки

Я люблю вкусную еду, разбираюсь во вкусах, блюдах, методах приготовления и продуктах. Но больше всего я люблю немного «пожрать». В общем, я стараюсь держаться, контролировать себя и вести здоровый образ жизни - потому что в этом очень нуждается мое здоровье.

С начала широкомасштабного наступления я то не ел вообще, то наоборот ел очень много, потому что для меня, как и для многих, это единственная возможность отвлечься от стресса и потешить себя.

И вот я снова набрал вес и все остальные показатели здоровья у меня очень ухудшились", - написал Владимир.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом идеальной шаурмы

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав рецепт соусу, який змінить смак будь-якої страви.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" навчив готувати печінку, яку будуть їсти навіть діти.



