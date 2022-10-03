Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". А после 24 февраля знаменитость занялся организацией благотворительных ужинов собирая деньги для Украины, а также пишет книгу об украинской кухне с Ольгой Мартыновской. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится не только вкусными рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз знаменитость сделал селфи, хвастаясь своими усами.

"Усы подкрутил", - написал Владимир, демонстрируя их.

Ранее Ярославский рассказал о своих предпочтениях.

"Мне 43 года

Я люблю вкусную еду, разбираюсь во вкусах, блюдах, методах приготовления и продуктах. Но больше всего я люблю немного «пожрать». В общем, я стараюсь держаться, контролировать себя и вести здоровый образ жизни - потому что в этом очень нуждается мое здоровье.

С начала широкомасштабного наступления я то не ел вообще, то наоборот ел очень много, потому что для меня, как и для многих, это единственная возможность отвлечься от стресса и потешить себя.

И вот я снова набрал вес и все остальные показатели здоровья у меня очень ухудшились", - написал Владимир.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом идеальной шаурмы

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