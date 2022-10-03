Співачка Джамала показала, як старанно готується до "Танців зі зірками" з польським партнером.

Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка перемагала на "Євробаченні". Наразі зірка бере участь у шоу "Танці зі зірками", де її партнером став польський танцюрист Яцек Єшке. Зірка у новій публікації в Інстаграмах показала, як готується до нового ефіру.

"Мені завжди щастило з вчителями. Можливо тому: тут і зараз я продовжую вчитися.

Цього тижня було вдвічі більше за уроки. Щоб завтра я могла уявити в Польщі два танці. Яцек Єшке, дякую тобі за підтримку та знання сьогодні.

Дякую всім вчителям у моєму житті, які невтомно ділилися зі мною знаннями та досвідом. Дуже хочеться вас не підвести, - написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Успіхів вам, здоров'я", "Удачі, неймовірна", "Як гарно", "Я звичайно на експерт, але як на стороні просто спостерігача щось набагато краще ніж у наших танцях. Є прогрес. Місцями навіть смачно і Ви велика молодець у своїх діях".

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