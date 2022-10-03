Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая побеждала на "Евровидении". Сейчас звезда участвует в шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал польский танцор Яцек Ешке. Звезда в новой публикации в Инстаграм показала, как готовится к новому эфиру.

"Мне всегда везло с учителями. Возможно, поэтому: здесь и сейчас я продолжаю учиться.

На этой неделе было вдвое больше уроков. Чтобы завтра я могла представить в Польше два танца. Яцек Ешке, спасибо тебе за поддержку и знание сегодня.

Спасибо всем учителям в моей жизни, которые без устали делились со мной знаниями и опытом. Очень хочется вас не подвести", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Успехов вам, здоровья", "Удачи, невероятная", "Как красиво", "Я конечно на эксперт, но как на стороне просто наблюдателя то гораздо лучше чем в наших танцах. Есть прогресс. Местами даже вкусно и Вы великая молодец в своих действиях".

Напомним, Джамала в закулисье польских "Танцев со звездами" учит своего партнера петь на украинском

А еще Politeka писала, что Джамала провела лучшее утро со своими мальчиками, трогательные кадры

Также Politeka сообщала, что Джамала вызвала ажиотаж своим танго на польских "Танцах со звездами"



