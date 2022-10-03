Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на постійну зайнятість дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк встигає все – займатися волонтерством, вести свою сторінку в мережі та працювати нотаріусом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона показала, як збирається на роботу – без укладання та яскравого макіяжу, звичайний "робочий" день.

Так, Христина Горняк опублікувала в Instagram відео у куртці-оверсайз та бежевих розкльошених штанах. На ногах у зірки черевики на підборах. Її волосся зібране на потилиці і гладко зачесане, а на обличчі ледь помітний макіяж у нюдових відтінках. Дружина ведучого Володимира Остапчука весело посміхається в камеру і ходить по доріжці, немов перебуває на подіумі і бере участь у показі мод.

Відео зібрало багато позитивних відгуків. Зокрема, Христина Горняк отримала від користувачів мережі компліменти та хвалебні повідомлення. Багато хто також запитував, чому подружжя так давно не публікує спільні кадри.

"Красуня. Дякую за гарний настрій вранці", "Напевно, що не разом, адже чутки вже давно ходять!", "А я щось не зрозуміла, щось ніби довго немає постів із чоловіком?", Вам так пасують ці кольори", "Красуня", "Настрій - осінь", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.