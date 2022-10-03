Войтенко та танцівниця, учасниця одного з сезонів шоу «Танцюють всі!» Валентина Марініна вперше зустрілися в 2010 році на кастингу в Москві, але познайомилися трохи пізніше на українському телешоу. Пара одружалася в серпні 2015 року. У грудні 2016 в них народилася донька, якій дали ім'я Емілія.

Вперше про проблеми у сім'ї Костянтин зізнався в ефірі "Танців з зірками". Тоді він заявив, що вони з дружиною переживають складний період, вони були на межі розлучення та не жили разом.

Тепер же на своїй сторінці в Instagram Валентина повідомила про розлучення.

"Я повертаю своє дівоче прізвище - Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від’єднання, яких вже відбулося чимало", — зізнається танцівниця.



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"Хвилююче. Мені завжди подобалося моє прізвище, так само, як і мої кучері. Повертаю з ним собі свою унікальність та себе. Силу та захист роду свого батька. Свою ідентичність. Та розпочинаю новий свій етап. Враховуючи весь цінний набутий досвід", — додала екс-дружина Войтенка.

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