Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка брала участь у шоу талантів як суддя, перемогла на танцювальному шоу і була першою "Холостячкою". І хоча стосунки з переможцем шоу Олександром Еллертом у неї не склалися, артистка стала мега-популярною, до порад яких прислухаються багато хто.

Мішина є давньою шанувальницею духовної практики. На додачу до йоги 33-річна знаменитість регулярно займається медитацією.

Тепер артистка вирішила залучити до медитацій своїх фоловерів. На сторінці в Інстаграм вона повідомила хорошу новину, що відкрила ретріт онлайн, до якого може приєднатися кожен.

« Мені здається, що я сьогодні найщасливіша людина, тому що побачила скільки людей відразу відчули початок нового прекрасного шляху :)

Це дійсно чудова можливість почати трансформацію свого стану, стати на шлях до духовного росту, почати дивитись на своє життя під іншим кутом.

Медитація та додаткові інструкції, вже на каналі», - написала Ксенія Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина зізналася, чи підтримує стосунки з батьками в окупованому Криму.

Як повідомляла Politeka, Мішина, згадавши старі образи, видала все, що думає про "Дизель шоу".

Нагадаємо, Мішина заговорила про заробітки та зізналася, чи вистачає їй зараз грошей на життя: "Квартиру, машину купи"