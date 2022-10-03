Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая участвовала в шоу талантов в качестве судьи, победила на танцевальном шоу и была первой "Холостячкой". И хотя отношения с победителем шоу Александром Эллертом у нее не сложились, артистка стала мега-популярной, к советам которых прислушиваются многие.

Мишина является давней поклонницей духовной практики. В дополнение к йоге 33-летняя знаменитость регулярно занимается медитацией.

Теперь же артистка решила привлечь к медитациям своих фолловеров. На странице в Инстаграм она сообщила хорошую новость, что открыла онлайн ретрит, к которому может присоединится каждый.

«Мне кажется, что я сегодня самый счастливый человек, потому что увидел сколько людей сразу почувствовали начало нового прекрасного пути :) Это действительно прекрасная возможность начать трансформацию своего состояния, стать на путь духовного роста, начать смотреть на свою жизнь под другим углом. Медитация и дополнительные инструкции уже на канале», - написала Ксения Мишина.

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