Співачка Оля Цибульска розповіла, як і чому опинилася на лікарняному ліжку.

За її словами, після 24 лютого всі українці «померли емоційно».

«Щоб віддати, треба щось мати. А 24 лютого ми всі померли емоційно ф довго нічого не писалося, а потім я зрозуміла, читаючи повідомлення від людей, що мені треба продовжувати», - розповіла Цибульска «ЖВЛ», як знайшла в собі сили знову взяти в руки мікрофон.

Нагадаємо, батьки Цибульскої опинилися в окупації, в Ірпені, і не виходили на зв’язок 10 днів. Мама співачки їла сире пшоно, і сподівалася тільки на диво.

«До нас волонтери не мали доступу, кругом будинку кадировська наволоч паслася, мінами жонглювали, дозволяли собі зайвого. А ми все одно вірили й віримо, що наволочі одна дорога – в пітьму», – розповідала мама співачки.

Вже після того, як батькам співачки все ж вдалося виїхати, їх квартиру окупанти зруйнували.

«Не лишилося б живого місця, там ніди було сховатись від того, що відбувалося», - розповіла в інтерв’ю Оля Цибульска.

Такі переживання позначилися на здоров'я артистки. Як виявлося, влітку Цибульска потрапила у лікарню.

«Лікарі до кінця не поставили читкий діагноз, я себе це пояснюю своїм психологічним станом. Прокидаєшся, здається, що себе емоційно налаштувався, а потім розумієш, що дуже складно. Ти себе гризеш…», - розповіла Цибульска, додавши, що тоді її тіло просто дало їй сигнал, що треба зупинитись.

Нагадаємо, друг, який допомагав батькам Олі Цибульскої врятуватись, загинув.

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