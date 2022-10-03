Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після чого пішла до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна. Новий бойфренд співачки, як і кохана зірка, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Мишко вирішив розповісти про своє хобі.
"Словарний привіт. У мене є хобі – все свідоме життя, при читанні, я виписую і час від часу навчаю незнайомі слова. У школі моїми настільними книгами були словники опіків та іноземних термінів. Тепер я читаю українською та у мого хобі новий виток - колекціонування українських слів. Ну і там клондайк. Ділитимуся. Сьогодні 4 експонати з прикладами використання", - написав Кацурін і розповів цікаві приклади.
Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
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"А ще раджу купувати книги у самого автора, з автографом", "Я зараз читаю сину Гаррі Поттера українською, ось де нових слів, я постійно гуглю, ось тільки не зберігаю і звичайно ж забуваю відразу".
Нагадаємо, новий бойфренд Дорофєєвої показав співачку в "вбранні Єви"
А ще Politeka повідомляла, що Кацуріна заборонила дочці говорити про Дорофєєву та слухати її пісні.
Також Politeka писала, що Кацуріна розкрила причину розлучення із чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою