Новий бойфренд Наді Дорофєєвої Михайло Кацурін розповів про хобі, яким він займається все свідоме життя.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після чого пішла до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна. Новий бойфренд співачки, як і кохана зірка, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Мишко вирішив розповісти про своє хобі.

"Словарний привіт. У мене є хобі – все свідоме життя, при читанні, я виписую і час від часу навчаю незнайомі слова. У школі моїми настільними книгами були словники опіків та іноземних термінів. Тепер я читаю українською та у мого хобі новий виток - колекціонування українських слів. Ну і там клондайк. Ділитимуся. Сьогодні 4 експонати з прикладами використання", - написав Кацурін і розповів цікаві приклади.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"А ще раджу купувати книги у самого автора, з автографом", "Я зараз читаю сину Гаррі Поттера українською, ось де нових слів, я постійно гуглю, ось тільки не зберігаю і звичайно ж забуваю відразу".

Нагадаємо, новий бойфренд Дорофєєвої показав співачку в "вбранні Єви"

А ще Politeka повідомляла, що Кацуріна заборонила дочці говорити про Дорофєєву та слухати її пісні.

Також Politeka писала, що Кацуріна розкрила причину розлучення із чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою



