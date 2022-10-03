Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло". А не так давно звезда заявила, что разводится со своим мужем Владимиром Дантесом. Но это был не единственный развод, ведь друзья звездной пары - рестораторы Миша и Даша Кацурины, тоже разошлись. А чуть позже стало известно, что Надя состоит в отношениях с Мишей, а Владимир ушел к Даше. Новый парень Дорофеевой, как и звездная, певица, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Кацурин решил показать свою возлюбленную, которая была без ожеждый и белья. Миша снял Надю со спины так, чтобы ничего лишнего не было видно.

Бойфренд Дорофеевой никак не подписал фото, только оставил ссылку на свою звездную подружку.

Напомним, Кацурина обескуражила внешним видом, спустив рейтузы и показав трусы посреди болота

А еще Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли

Также Politeka сообщала, что Дорофеева похвалилась пылкими объятиями и смутила украинцев



