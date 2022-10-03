Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло". А не так давно звезда заявила, что разводится со своим мужем Владимиром Дантесом. Но это был не единственный развод, ведь друзья звездной пары - рестораторы Миша и Даша Кацурины, тоже разошлись. А чуть позже стало известно, что Надя состоит в отношениях с Мишей, а Владимир ушел к Даше. Новый парень Дорофеевой, как и звездная, певица, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Кацурин решил показать свою возлюбленную, которая была без ожеждый и белья. Миша снял Надю со спины так, чтобы ничего лишнего не было видно.
Бойфренд Дорофеевой никак не подписал фото, только оставил ссылку на свою звездную подружку.
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Напомним, Кацурина обескуражила внешним видом, спустив рейтузы и показав трусы посреди болота
А еще Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли
Также Politeka сообщала, что Дорофеева похвалилась пылкими объятиями и смутила украинцев