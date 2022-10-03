Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда не так давно развелась с мужем Владимиром Дантесом после чего ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурины. Новый бойфренд певицы, как и звездная возлюбленная, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Миша решил рассказать о своем хобби.
"Словарный привет. У меня есть хобби – всю сознательную жизнь, при чтении, я выписываю и время от времени учу незнакомые слова. В школе моими настольными книгами были словари ожегова и иностранных терминов. Теперь я читаю на украинском и у моего хобби новый виток - коллекционирование украинских слов. Ну и там клондайк. Буду делиться. Сегодня 4 экспоната с примерами использования", - написал Кацурин и рассказал интересные примеры.
Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"А еще советую покупать книги у самого автора, с автографом", "Я сейчас читаю сыну Гарри Поттера на украинском, вот где слов новых, я постоянно гуглю, вот только не храню и конечно же забываю сразу".
Напомним, новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы"
А еще Politeka сообщала, что Кацурина запретила дочери говорить о Дорофеевой и слушать ее песни
Также Politeka писала, что Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой