Новый бойфренд Нади Дорофеевой Миша Кацурин рассказал о хобби, которым он занимается всю сознательную жизнь.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда не так давно развелась с мужем Владимиром Дантесом после чего ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурины. Новый бойфренд певицы, как и звездная возлюбленная, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Миша решил рассказать о своем хобби.

"Словарный привет. У меня есть хобби – всю сознательную жизнь, при чтении, я выписываю и время от времени учу незнакомые слова. В школе моими настольными книгами были словари ожегова и иностранных терминов. Теперь я читаю на украинском и у моего хобби новый виток - коллекционирование украинских слов. Ну и там клондайк. Буду делиться. Сегодня 4 экспоната с примерами использования", - написал Кацурин и рассказал интересные примеры.

Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"А еще советую покупать книги у самого автора, с автографом", "Я сейчас читаю сыну Гарри Поттера на украинском, вот где слов новых, я постоянно гуглю, вот только не храню и конечно же забываю сразу".

Напомним, новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы"

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