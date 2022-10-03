Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська спортсменка, яка має звання Майстер спорту України з гімнастики. А кілька років тому гімнастка наважилася піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком і навіть перемогла на проекті. Але пара не змогла побудувати щасливих стосунків і одразу вирішила розлучитися. Натомість Даша стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. І Ульянова намагається не розчаровувати фанів, постійно поділяючись новим контентом у своєму блозі.
А на цей раз Даша показала, як купила собі новий iPhone. Зірка сфотографувала коробку від гаджета та поділилася враженнями.
"А тепер давайте по-чесному. Огляд звичайного користувача. Плюси: камера краща, але це не точно. Мінуси: нічого не змінилося. Але настрій став набагато кращим", - написала Даша в публікації.
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А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ульянова зізналася, коли заробила свої перші великі гроші.
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