Модель, бывшая гимнастка, а также победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова ответила на интересные вопросы фанатов.

Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова после расставания с Максом Михайлюком продолжила активно вести социальные сети, рассказывать о себе и хвастаться новыми успехами в жизни. Девушка за последнее время не только попробовала себя в роле ведущей на музикальном канале, но также и провела несколько интересных марафонов.

В этот раз Даша ответила на ряд личных вопросов от фанатов.

«Кого бы ты выбрала? Парень, которого любишь, но у него нет денег. Или парня богатого но без чувств?» - спрашивают у Даши.

«Любовь, конечно» - пишет Ульянова в ответ.

«Какой твой идеальный день?» - также интересуются у девушки.

«Такой. Люблю вспоминать это беззаботное время. Сейчас на все смотрю совсем по-другому» - говорит Даша.

Также она рассказала, когда начала сама зарабатывать: «Первые большие деньги я заработала в Китае.

Ранее девушка признавалась, что ее форма и правда нестандартная для увеличения губ, но менять ее после всех процедур она не собирается:

«Нет, мне нравится, что это интересует многих, кроме меня. Так вот, я не хочу ничего растворять, а потом снова колоть. Возможно, чуть позже. Сейчас мне точно не до этого».

Также Даша рассказала, как скрывает недостатки: «Не пользуюсь тоналкой в повседневной жизни вообще. Только на съемки, где есть визажист, у которого свой тон» - отмечает Даша.

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