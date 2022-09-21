Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, получившая звание Мастера спорта Украины, она часто впоминает о своем прошлом и даже проводила для желающих свой марафон. Девушка делится информацией о себе в Инстаграм, становясь все более популярной.

О жизни Даша сама рассказывает довольно охотно, а также отвечает на вопросы фанатов и делится интересными фото. В этот раз девушка привлекла внимание темой красоты.

В первую очередь девушка рассекретила свой вес после усердных тренировок и подметила, что очень им довольна. На вопрос о том, как сейчас ухаживает за кожей и пьет ли витамины, она ответила: «Очень много чего пью».

Рассказала Даша и о мезотерапии для кожи головы: «Я колола давно, результат был на улучшение качества самих волос, а не на густоту. Сейчас тоже хочу проколоть курс «мезогенезис». Говорят, он помогает».

Также Даша отреагировала на критику благотворительного марафона:

«Простите, но сейчас будет мат! Реально, других слов не нашла. Девочки, которые пишут моим подругам по поводу сбора. Это обращение для вас! Вместо пустых сообщений, сделайте что-то полезное для страны. Спасибо, что следите за мной с левых страниц и пишете фигню всем моих знакомым. Но знайте, смешные здесь только вы» - пишет Даша.

Напомним, "Будет весело и интересно": Дантес после развода с Дорофеевой нашел себе новое занятие, фото.

Как сообщала Politeka, "Отделяют только полгода": Осадчая наглядно показала, как они с Горбуновым изменились за время войны.

Также Politeka писала, что "В прошлой жизни…": Зарицкая из KAZKA показала, как изменился ее коллектив и заинтриговала новым концертом.