Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая имеет звание Мастер спорта Украины по гимнастике. А несколько лет назад гимнастка решилась пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком и даже победила на проекте. Но пара не смогла построить счастливых отношений и сразу решила расстаться. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. И Ульянова старается не разочаровывать фанов, постоянно делясь новым контентом в своем блоге.

А в этот раз Даша показала, как купила себе новый iPhone. Звезда сфотографировала коробку от гаджета и поделилась впечатлениями.

"А теперь давайте по-честному. Обзор обычного пользователя. Плюсы: камера лучше, но это не точно. Минусы: ничего не изменилось. Но настроение стало намного лучше", - написала Даша в публикации.

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