Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника зізналася, хто вона за фахом, поділившись із фанатами.

Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк" та "Холостячка". Знаменитість має дружину Христину, яка народила йому трьох дітей. Але пара на цьому не має наміру зупинятися, адже мріє про доньку, бо зараз виховує трьох хлопчиків. Дружина Решетника, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Христина вирішила поговорити з фоловерами.

"Спілкування нас врятує", - написала зірка, запрошуючи до розмови.

"Хто ви за фахом?", - запитав фанат у Христини.

"Я – журналіст за професією. У 17 років уже працювала у ТСН на 1+1 кореспондентом", - відповіла Решетник.

"Розкажіть про ранкові медитації)))", - написав ще один фанат.

"Розкажу пізніше обов'язково. Але спочатку пораджу прочитати книгу Джо Диспензі "Сила підсвідомості", - відповіла Крістіна.

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