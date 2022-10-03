Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка". У знаменитости есть жена Кристина, которая родила ему троих детей. Но пара на этом не собирается останавливаться, ведь мечтает о дочери, так как сейчас воспитывает троих мальчиков. Жена Решетника, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Кристина решила поболтать с фолловерами.
"Общение нас спасет", - написала звезда, приглашая к разговору.
"Кто вы по профессии?", - спросил фанат у Кристины.
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"Я - журналист по профессии. В 17 лет уже работала в ТСН на 1+1 корреспондентом", - ответила Решетник.
"Расскажите об утренних медитациях)))", - написал еще один фанат.
"Расскажу попозже обязательно. Но сначала посоветую прочесть книгу Джо Диспензи "Сила подсознания", - ответила Кристина.
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