Милое сообщение со снимком Кристина Решетник опубликовала в своем Instagram.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной Решетник воспитывают троих сыновей. Счастливая мамочка чато постит кадры со своими детьми. В этот раз она посвятила пост младшему сыночку Саше.

Милое сообщение со снимком Кристина опубликовала в своем Instagram.

На фото счастливая мамочка в теплой синей кофточке в принт звездочек сидит на диване, держа на руках младшего сыночка и нежно улыбаясь на камеру. Сашенька повторяет за ней и также мило смеется. Заметно, что мальчик быстро растет и становится копией Кристины Решетник.

"Ну вы поняли. Все будет хорошо, поверьте нам с Крис и Саша", - подписала милые кадры жена известного телеведущего.

Пользователи сети оставили маме и сыну много теплых слов в комментариях, отмечая, как уже подрос сынок Кристины и Григория Решетников.

"Маленький мамин смайлик", "Ну как не улыбнуться, глядя на такие солнечные фото", "Какие щеки, мама мия", "Сашунька, малый позитивчик! Мамина любимка, котенок папы", "Такое солнышко, Сашуня", - писали пользователи сети в комментариях.

Стоит отметить, что вместе с женой, телеведущий Григорий Решетник воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.