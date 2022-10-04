Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель та блогерка, яка намагається здивувати образами на тижні моди в Парижі. Вона намагається виділитися всіма способами і хвалиться досить цікавими вбраннями після схуднення, а також Кім кардинально змінила зачіску.

Цього разу у чорній дизайнерській сукні з камінням Кардаш'ян із задоволенням продемонструвала пишні форми, навряд чи пересуваючись через вузьку тканину. На тлі молодих подруг та зіркових колег Кім також вдалося виділитися.

«Чому я псалом? 😂; Найкраща поїздка ❤; я люблю тебе ким 🛐; Приголомшливе вбрання; ;Псалом закінчився! 😂; вона добре попрацювала над боками; нічого не трісне? Ви давно перестаралися; мені не вистачає вогника; чому завжди чорний…» - пишуть у мережі.

Як можна помітити, Кім подобається балувати шанувальників образами у незвичайному одязі, а також показує фігуру без зайвої скромності.

Ще недавно Кардаш'ян заради цього навіть побувала в ролі копії Мерілін Монро.

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