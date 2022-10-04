Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогерка, которая старается удивить образами на неделе моды в Париже. Она старается выделится всеми способами и хвастается довольно интересными нарядами после похудения, также Ким кардинально поменяла прическу.

В этот раз в черном дизайнерском платье с камнями Кардашьян с удовольсвием продемонстрировала пышные формы, едва ли передвигаясь из-за узкой ткани. На фоне молодых подруг и звездных коллег Ким также удалось выделиться.

«Почему я псалом? 😂; Лучшая поездка ❤; я люблю тебя ким 🛐; Потрясающий наряд; ;Псалом закончился! 😂; она хорошо поработала над боками; ничего не треснет? Вы давно перестарались; мне не хватает огонька; почему всегда черный…» - пишут в сети.

Как можно заметить, Ким нравится баловать поклонников образами в необычной одежде, а также показывает фигуру без лишней скромности.

Еще недавно Кардашьян ради этого даже побывала в роли копии Мэрилин Монро.

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