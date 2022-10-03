"Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав, чим він займається на кухні, пожартував з себе.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Євген після 24 лютого почав активно популяризувати українську кухню в Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де не лише ділиться смачними рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка вирішила записати відео, де знімав процес приготування на кухні. Клопотенко показав інших членів команди, які займалися справою та вирішив пожартувати, написавши їхні думки на сторіс.

"Коротко про думки всієї команди: господи-пробач, коли він уже почне готувати, блогер...", - написав Клопотенко.

Також зірка запропонував написати фанатам свої думки:

"Найкраща фраза, що опише це відео...".

Раніше повідомлялося, що Клопотенко показав, як виглядає він у дитинстві.

"Це я маленький з батьками. Один із найтепліших моїх спогадів того часу - як я готував з мамою. Досі пам'ятаю, що це було пісочне печиво. Пам'ятаю ті формочки сердець-сонячок-трикутників. Пам'ятаю, як я любив вирізати з тіста ", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як приготувати незвичайні баклажани із доступних продуктів.

А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко з "Майстер Шеф" почав навчати українців здоровому харчуванню.

Також Politeka писала, що Клопотенко із "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.



