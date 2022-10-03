"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, чем он занимается на кухне, подшутив над собой.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Евгений после 24 февраля начал активно популяризировать украинскую кухню в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где не только делится вкусными рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда решил записать видео, где снимал процесс готовки на кухне. Клопотенко показал других членов команды, которые занимались делом и решил подшутить, написав их мысли на сторис.

"Коротко о мыслях всей команды: господи-прости, когда он уже начнет готовить, блогер...", - написал Клопотенко.

Также звезда предложил написать фанатам свои мысли:

"Лучшая фраза, что опишет это видео...".

Ранее сообщалось, что Клопотенко показал, как выглядин он в детстве.

"Это я маленький с родителями. Одно из самых теплых моих воспоминаний того времени – как я готовил с мамой. До сих пор помню, что это было песочное печенье. Помню те формочки сердечек-солнышек-треугольников. Помню, как я любил вырезать из теста", - написал Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как приготовить необычные баклажаны из доступных продуктов

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