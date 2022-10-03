Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Евгений после 24 февраля начал активно популяризировать украинскую кухню в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где не только делится вкусными рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда решил записать видео, где снимал процесс готовки на кухне. Клопотенко показал других членов команды, которые занимались делом и решил подшутить, написав их мысли на сторис.
"Коротко о мыслях всей команды: господи-прости, когда он уже начнет готовить, блогер...", - написал Клопотенко.
Также звезда предложил написать фанатам свои мысли:
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"Лучшая фраза, что опишет это видео...".
Ранее сообщалось, что Клопотенко показал, как выглядин он в детстве.
"Это я маленький с родителями. Одно из самых теплых моих воспоминаний того времени – как я готовил с мамой. До сих пор помню, что это было песочное печенье. Помню те формочки сердечек-солнышек-треугольников. Помню, как я любил вырезать из теста", - написал Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как приготовить необычные баклажаны из доступных продуктов
А еще Politeka сообщала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда