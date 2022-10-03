Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". А кілька років тому зірка брала участь у "Танцях із зірками", де їй вдалося перемогти. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Санта вирушила з дітьми до Європи, ховаючись від жахів війни. Не забуває Санта про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка вирішила похвалитися стильною цибулею. На фото Дімопулос позувала в боді та гумових чоботях. Співачка стояла перед дзеркалом, зробивши селфі.

Раніше повідомлялося, що Санта показала, як проводить час у Парижі.

"Париж чарівний, швидкий, яскравий! Я завжди на бігу і хочу все встигнути... Хочу приїхати хоч раз на тиждень і насолодитися кожною миттю, адже тут черпаєш натхнення буквально на кожному розі", - написала зірка.

Нагадаємо, переможниця "Танців із зірками" Дімопулос несподівано заговорила про прозріння росіян.

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос показала, якою модницею росте її 3-річна дочка.

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