Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". А несколько лет назад звезда участвовала в "Танцях з зірками", где ей удалось победить. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Санта отправилась с детьми в Европу, прячась от ужасов войны. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда решила похвастаться стильным луком. На фото Димопулос позировала в обтягивающем боди и резиновых сапогах. Певица стояла перед зеркалом, сделав селфи.

Ранее сообщалось, что Санта показала, как проводит время в Париже.

"Париж волшебный, быстрый, яркий! Я всегда на бегу и хочу всё успеть… Хочу приехать хоть раз на неделю и насладиться каждым мгновением, ведь здесь черпаешь вдохновение буквально на каждом углу", - написала звезда.

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