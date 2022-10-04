Известная жена-актриса популярного украинского музыканта и исполнителя Сергея Бабкина Снежана, которая вместе с мужем и детьми много месяцев живет за границей, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательные кадры и рассказала, что они побывали на Октоберфесте в Мюнхене.

На фотоколлаже, который выложила Снежана ее можно увидеть с традиционной выпечкой – кренделем, которому она невероятно обрадовалась. Судя по кадрам, на фестиваль жена музыканта нарядилась очень просто и без пафоса – на ней джинсовая куртка, волосы собраны на затылке, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.

В подписи к публикации Снежана поделилась необычной и очень трогательной историей: "Октоберфест. Отличились. Побывали. Галочку поставили. Знаете, что самое ценное было для меня на Октоберфесте? Перед входом в парк стоял молодой человек с гитарой, микрофоном и комбиком. На гитаре висел украинский флаг. Парень так хорошо пел, мы остановились. Вокруг него стояло много людей, все внимательно слушали. Во время песни музыкант несколько раз взглянул в нашу сторону, взгляд стал потихоньку меняться. Кончилась песня. СБ подошел к нему. И музыкант тихо сказал: "Да ладно! Как? Этого не может быть!". А потом были объятия, такие родные! Жизнь соткана из драгоценных секунд. И пусть таких секунд будет больше, потому что именно они глубоко врезаются в память!".

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