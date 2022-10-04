Як повідомляє Politeka.net, співачка, композитор, продюсер та Народна артистка України Наталія Могилевська дає безліч благодійних концертів для українських захисників. На одному з них бійці ЗСУ вирішили зробити їй сюрприз. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що отримала від них нагороду.
Військові подякували співачці за її допомогу та підтримку української армії. Момент вручення було знято на відео. Наталія Могилевська не стримала емоцій і зі щасливою усмішкою похвалилася нагрудним знаком на своєму жакеті.
"Я була дуже здивована! Хлопці, ви не уявляєте наскільки мені приємно. Ця відзнака для мене багато значить! Я вдячна, мої дорогі, за вашу героїчну роботу. Бажаю всім нам перемоги! Надзвичайно щаслива, що змогла стати корисною для України та для вас", - написала Наталія Могилевська .
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Користувачі мережі в коментарях привітали співачку та зазначили, що вона справді заслужила нагрудний знак, адже з перших днів підтримує захисників.
"Наталя Ви гідні цієї нагороди. Ви з першого дня були з народом", "Наталя, це заслужено!!! Ви справжня, без страху, без лицемірства", "Наталя, Ви наша гордість", "Найщиріші вітання", "Я би Вам усі медалі світу віддала", - писали у коментарях.
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