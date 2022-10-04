Як пише Politeka.net , дружина головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун працює професійною моделлю і має свою когорту шанувальників у
Наразі дружина Михайлюка вперше відвідала Венецію. Як зізналася модель, це місто в Італії підкорило її в саме серце.
На згадку про Венецію Хлистун вирішила залишити кілька знімків, зроблених у готелі. Вона вбралася в чорну міні-сукню з довгими рукавами, яка відмінно підкреслила майже ідеальну фігуру манекенниці.
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«Венеція, я в тебе вперше. І ти підкорила моє ❤️ не говорю «прощай» говорю – «до зустрічі», - написала Даша.
Шанувальники обдарували Хлистун захопленими коментарями, однак у коментарі прийшли хейтери, які розкритикували молоду маму за те, що вона роз'їжджає Європою і залишає свою маленьку доньку Аріану.
"Красуня, така фірура",
"Вау, яка ти шикарна",
"Красуня",
"І не соромно вам дитину одну залишати - це ганьба на свою країну",
"Вам має бути соромно",
"Мені шкода дитини її просто", - висловлюються у мережі.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка присвітила розрізами у непристойній позі.
А ще Politeka повідомляла, що модель Даша Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену дочку від "Холостяка" Макса Михайлюка
Також Politeka писала, що модель Даша Хлистун захопила виглядом з дочкою, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.