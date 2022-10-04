Як пише Politeka.net , дружина головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун працює професійною моделлю і має свою когорту шанувальників у Instagram. За її профілем стежать понад 100 тисяч людей. Дівчина не часто, але все ж таки публікує фото та відео, свої роботи та особисте життя. Не рідко в її мікроблозі можна зустріти спокусливі знімки, на яких вона демонструє свою чудову фігуру.

Наразі дружина Михайлюка вперше відвідала Венецію. Як зізналася модель, це місто в Італії підкорило її в саме серце.

На згадку про Венецію Хлистун вирішила залишити кілька знімків, зроблених у готелі. Вона вбралася в чорну міні-сукню з довгими рукавами, яка відмінно підкреслила майже ідеальну фігуру манекенниці.

«Венеція, я в тебе вперше. І ти підкорила моє ❤️ не говорю «прощай» говорю – «до зустрічі», - написала Даша.

Шанувальники обдарували Хлистун захопленими коментарями, однак у коментарі прийшли хейтери, які розкритикували молоду маму за те, що вона роз'їжджає Європою і залишає свою маленьку доньку Аріану.

"Красуня, така фірура",

"Вау, яка ти шикарна",

"Красуня",

"І не соромно вам дитину одну залишати - це ганьба на свою країну",

"Вам має бути соромно",

"Мені шкода дитини її просто", - висловлюються у мережі.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка присвітила розрізами у непристойній позі.

А ще Politeka повідомляла, що модель Даша Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену дочку від "Холостяка" Макса Михайлюка

Також Politeka писала, що модель Даша Хлистун захопила виглядом з дочкою, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.