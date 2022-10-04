Популярна співачка Тіна Кароль постала в дорогій сукні від відомого дизайнера та привабила образом поряд із колегою.

Українська співачка Тіна Кароль у соціальних мережах похвалилася трендовим чином разом із американською співачкою, з якою виконала несподівану композицію. На благодійному концерті артистка у патріотичній сукні з колегою привернула увагу.

Так, учора в Лос-Анджелесі Кароль знову нагадала про англомовний альбом "Scandal" та вийшла на сцену у вбранні українського бренду Lever Couture. Пісню-присвяту українським дітям «Ой, ходить сон» Тіна виконала у дуеті з американською співачкою Marieme.

«З початку війни я не виконую російськомовних пісень, хоч би якими великими хітами вони були. Сьогодні час нових перемог, і я сміливо разом із вами йду до них! Тому презентація англомовного альбому – це мій новий крок до нових перемог», – заявила Кароль на концерті.

Нещодавно Тіна Кароль розповіла, що вона планує робити зі своїми російськомовними піснями та представила цілий альбом, перекладений англійською мовою. У тому числі й пісня «Скандал», з якою так активно виступає співачка.

Неординарні рухи танцю під цю композицію збентежили шанувальників на останньому концерті:

«Супер❤; Трохи вульгарно, але загалом супер; неймовірна Тіна🙏; Супер; Було дивно бути там! :); розтяжка зайва».

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