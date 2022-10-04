Украинская певица Тина Кароль в социальных сетях похвасталась трендовым образом вместе с американской певицей, с которой исполнила неожиданную композицию. На благотворительном концерте артистка в патриотичном платье с коллегой привлекла внимание.
Так, вчера в Лос-Анджелесе Кароль снова напомнила про англоязычный альбом "Scandal" и вышла на сцену в нарядах украинского бренда Lever Couture. Песню-посвящение украинским детям «Ой, ходит сон» Тина исполнила в дуэте с американской певицей Marieme.
«С начала войны я не исполняю русскоязычных песен, какими бы большими хитами они ни были. Сегодня время новых побед, и я смело вместе с вами иду к ним! Поэтому презентация англоязычного альбома - это мой новый шаг к новым победам», - заявила Кароль на концерте.
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Недавно Тина Кароль рассказала, что она планирует делать со своими русскоязычными песнями и представила целый альбом, переведенный на английский язык. В том числе и песня «Скандал», с которой так активно выступает певица.
Неординарные движения танца под данную композицию смутили поклонников на последнем концерте:
«Супер❤;Немного вульгарно, но в целом супер; неимоверная Тина🙏; Супер; Было удивительно быть там! :); растяжка лишняя».
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.