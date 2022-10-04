Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист та хореограф, який судить проект "Танці з зірками". Зірка після 24 лютого виїхав із дружиною та сином до США і поки що не повертався до України. Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила показати, що не хоче купувати київський торт.
Фанати відразу ж почали реагувати на пост: "Чому?, "Молодець", "А чому, дуже смачний", "А чому не берете?".
"І це мала частина..." - написав Яма.
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"Чому, підтримайте українське", "А даремно, нашу економіку України треба підтримати", - написали ще два фанати.
"Потім ще економісти під'їхали", - написав Влад у сторіс, показуючи реакції.
Також Влад зазначив, що не планує брати ігристе вино.
"Краще писати "також". Але респект за посаду", - написала фанатка під публікацією.
"І філологи)", - зазначив Влад, скаржачись на поправку від фолловерки.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками", який втік до США, звернувся до батьків
А ще Politeka писала, що родина Влада Ями з "Танців з зірками", втікши від війни, опинилася в новій небезпеці, дружина показала кадри.
Також Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" розповіла, чому чоловік не повертається до України