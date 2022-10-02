Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судит проект "Танці з зірками". Звезда сразу после полномасштабного вторжения с женой и детьми уехал в США, и по сей день не возвращался в Украину. При этом жена звезды отметила, что задавать вопросы, почему ее муж не на фронте, некорректно. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, а также личными кадрами.
А в этот раз Влад показал совместную фотографию со своими родителями.
"С Днем Учителя всех, благодаря которым мы становимся людьми! А особенно моих самых главных! Скучаем по вами!", - написал Влад в новой публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"С праздником, Слава Украины", "С праздником ваших родителей", "С праздником ваших родителей и благодарность за воспитание такого сына и отца", "С днем учителя ваших родителей".
Напомним, семья Влада Ямы из "Танців з зірками" сбежав от войны оказалась в новой опасности, жена показала кадры
А еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" рассказала, почему муж не возвращается в Украину
Также Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" попыталась оправдать мужа, который сбежал в США