Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судит проект "Танці з зірками". Звезда после 24 февраля выехал с женой и сыном в США и пока еще не возвращался в Украину. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решил показал, что не хочет покупать киевский торт.

Фанаты сразу же начали реагировать на пост: "Почему?, "Молодец", "А почему, вкусный очень", "А почему не берете?".

"И это малая часть...", - написал Яма.

"Почему, поддержите украинское", "А зря, нашу экономику Украины нужно поддержать", - написали еще два фаната.

"Потом еще экономисты подъехали", - написал Влад в сторис, показывая реакции.



Также Влад отметил, что не планирует брать игристое вино.

"Лучше писать "також". Но респект за пост", - написала фанатка под публикацией.

"И филологи)", - отметил Влад, жалуясь на поправку от фолловерки.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками", который сбежал в США, обратился к родителям

А еще Politeka писала, что семья Влада Ямы из "Танців з зірками" сбежав от войны оказалась в новой опасности, жена показала кадры

Также Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" рассказала, почему муж не возвращается в Украину



