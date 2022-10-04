Музикант Олександр Положинський уже почав давати інтерв'ю та розповідати про його цілі у Збройних Силах, але увечері 23 лютого йому повідомили, що так і не підписали з ним контракт.

Як повідомляє Politeka.net , колишній учасник групи "Тартак" Олександр Положинський , який воює проти російських окупантів у Збройних силах України, розповів, чому його не взяли до тероборони. Пост з'явився на його сторінці в Instagram , де він поділився подробицями.

Музикант згадав, як прийшов у військкомат ще 1 лютого. Тоді подав необхідні документи, пройшов медкомісію та здав аналізи. Але зненацька підхопив коронавірус і зліг з ним на якийсь час. Його це не зупинило, одужавши, Олександр Положинський поспішив знову до військкомату.



"Отримавши підтвердження одужання - одразу знову у військкомат. Підписав контракт. Зробив селфі, написав повідомлення. Поки чекав підписання контракту командувачам ТРО нашого регіону, моє повідомлення набуло несподіваного для мене розголосу... Мотивація була простою - бути готовим до захисту Батьківщини під час масованого настання на нас, знати, що має робити, з ким це має робити, отримати підготовку, спорядження та зброю", - розповів Олександр Положинський .

Музикант уже почав давати інтерв'ю та розповідати про його цілі у Збройних Силах, але увечері 23 лютого йому повідомили, що так і не підписали з ним контракт. Все через зміну правил – треба було переписати заяву та заповнити інші папери. Формально його вписали в штат підрозділу, але не стали брати через те, що він не мав досвіду.

"Тепер у мене є підготовка та досвід, який, на мою думку, дав би мені можливість таки стати бійцем ТрО. І після війни я, можливо, ще повторю спробу туди потрапити", - додав він.

Нагадаємо, що Положинський розповів про страх, який постійно відчуває на фронті.

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