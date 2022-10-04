Музыкант Александр Положинский уже начал давать интервью и рассказывать о его целях в Вооруженных Силах, но вечером 23 февраля ему сообщили, что так и не подписали с ним контракт.

Как сообщает Politeka.net, бывший участник группы "Тартак" Александр Положинский, воюющий против российских оккупантов в Вооруженных силах Украины, рассказал, почему его не взяли в терроборону. Пост появился на его странице в Instagram, где он поделился подробностями.

Музыкант вспомнил, как пришел в военкомат еще 1 февраля. Тогда представил необходимые документы, прошел медкомиссию и сдал анализы. Но неожиданно подхватил коронавирус и слег с ним на некоторое время. Его это не остановило, выздоровев, Александр Положинский поспешил снова в военкомат.



"Получив подтверждение выздоровления - сразу снова в военкомат. Подписал контракт. Сделал селфи, написал сообщение. Пока ждал подписания контракта командующим ТрО нашего региона, мое сообщение получило неожиданную для меня огласку... Мотивация была простой - быть готовым к защите Родины во время массированного наступления на нас, знать, что должен делать, с кем это должен делать, получить подготовку, снаряжение и оружие", — рассказал Александр Положинский.

Музыкант уже начал давать интервью и рассказывать о его целях в Вооруженных Силах, но вечером 23 февраля ему сообщили, что так и не подписали с ним контракт. Все из-за смены правил – нужно было переписать заявление и заполнить другие бумаги. Формально его вписали в штат подразделения, но не стали брать из-за того, что у него не было опыта.

"Теперь у меня есть подготовка и опыт, который, по моему мнению, дал бы мне возможность таки стать бойцом ТрО. И после войны я, возможно, еще повторю попытку туда попасть", - добавил он.

Напомним, что Положинский рассказал о страхе, который постоянно испытывает на фронте.

Как сообщала Politeka, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.

Также Politeka писала, что Положинский пояснил, почему украинский язык так важен на фронте.